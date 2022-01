DRAMA U AUSTRALIJI: Đoković sleteo u Melburn, vlasti ODBIJAJU da mu daju vizu

I, odmah je naišao na probleme.

Naime, Džala Pulford iz Viktorijanskog zakonodavnog saveta poručuje da on neće dobiti vizu.

O čemu se radi?

Džala je na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Tviter poručila da je od Vlade Australije dobila pitanje: Da li će Novaku biti odobrena viza za ulazak u Australiju?

Ona je takođe poručila da Đoković neće dobiti vizu od njih, ali da to ne znači da pomoću već, toliko puta pomenutog izuzeća on neće moći da boravi u Australiji.

This is getting very messy now. If my information is correct, I believe Djokovic has literally just landed at Melbourne in the past few minutes... https://t.co/3NEMZTMHtf