PRVA FOTOGRAFIJA SA AERODROMA U MELBURNU: Oglasio se Ivanišević!

Nakon višesatne drame na aerodromu u Melburnu, Goran Ivanišević je objavio fotografiju sa tog mesta.

Sem trenera Novaka Đokovića, tu je bio i Ulises Badio, fizioterapeut najboljeg tenisera sveta.

- Nije najobičniji put za Australiju, uz nekoliko emotikona je i koristeći tamošnji sleng napisao Ivanišević.

Đoković je danas sleteo u Australiju u koju još uvek ne može da zvanično uđe zbog papiroloških problema, a sve vezano za stroge kovid mere u toj zemlji.

Novak se uputio ka Melburnu gde bi trebalo da učestvuje na Australijan openu od kog je dobio medicinsko izuzeće, ali prema pisanju australijskih vlasti neko iz Novakovog tima nema odgovarajući zahtev za vizu, takav da sa izuzećem može da uđe u Australiju.

Komunikacija između organizatora grend slema i državnih organa je veoma loša, te se praktično koristi svaka prilika da se ospori papir koji Novak Đoković ima da bi ušao u Australiju.

Najbolji teniser sveta je po sletanju iz Dubaija već nekoliko sati na aerodromu i nije poznato kada će ući u zemlju, dok se pominje i deportovanje.

ŠTA ZNAMO DO SADA?

- Novak sleće u Melburn u 23:15 po lokalnom vremenu

- Prvobitno mu ne dozvoljavaju da izađe iz aviona

- Nakon gotovo pola sata, ulazi u carinsku zonu

- Pojavljuje se informacija da je popunjen pogrešan formular za vizu

- Vlasti dovode u pitanje validnost medicinskog izuzeća

- Novaka odvode u imigracioni pritvor

Đoković je imao vizu sa kojom ne može da uđe kao nevakcinisan sa medicinskim izuzećem. Sa granice su zvali vladu Viktorije da odobri ulazak Đokoviću i oni su to odbili. Sada se čeka da Đoković podnese novi zahtev i to formalno reši, kako bi mogao da uđe u Australiju, a ovu informaciju je doneo novinar australijskog magazina "The age", Pol Sakal.