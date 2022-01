ŠEST SATI BRUKE! NOLETA I DALJE MALTRETIRAJU NA AERODROMU: Oduzeli mu telefon, šanse da uđe u Australiju SVE MANJE (FOTO)

To, da li će najbolji teniser sveta igrati na Australijan openu 2022. i dalje je velika misterija, a pojavljuju se i novi detalji drame koja je počela u sredu, pred ponoć, po lokalnom vremenu, i čiji se kraj još uvek ne nazire, skoro šest sati po sletanju Noleta u Australiju.

Podsetimo, Novak je objavio u utorak da "stiže u Australiju jer je dobio medicinsko izuzeće" za nastup na grend slemu (mimo obavezujuće potvrde o dvostrukoj vakcinaciji protiv SARS-CoV-2 tipa koronavirusa), ali je u sredu nastao veliki problem.

Dokumentacija s kojom se pojavio na aerodromu nije bila dovoljna Graničnoj policiji Australije da ga pusti da prođe kontrolu, već je on pritvoren na aerdromu Tulamarin aerodromu u Melburnu.

I, ne samo da je, kako je to obelodanio njegov otac Srđan, Novak Đoković smešten u sobu koju čuvaju policajci i niko ne može da mu priđe, već su australijske vlasti otišle i korak dalje.

Đokoviću su, naime, nadležne službe na aerodromu oduzele mobilni telefon, piše britanski "Dejli ekspres", koji ističe da se još uvek ne nazire kraj drame na "Tulamarinu".

Tamo su, odvojeno od Noleta, članovi njegovog tima, koji se prvi put i oglasio otkako su svi zajedno sleteli u Australiju.

Novak je pre šest sati sleteo u Melburn, a novinar "Ejdža" Pol Sakal ističe da se kako vreme prolazi smanjuju šanse Đokovića da će dobiti dozvolu za ulaz na tlo Australije.

- U 5.30 ujutru (po lokalnom vremenu u Melburnu) Novak provodi šesti sat od sletanja na aerodromu. Još uvek je u procesu ispitivanja od strane carinika. Analizira se dostavljena dokumentacije o izuzeću. Izvor navodi da je što više vremena prođe sve manja šansa da Đoković dobije dozvolu za ulazak u Australiju, navodi Sakal koji aktivno sa aerodroma prati tok situacije.

At 5.30am, 6 hours after Novak Djokovic landed in Melbourne, he's still being questioned by Border Force officials in an airport room. They're assessing docs to support his vax exemption. A source said the longer it goes, the smaller the chance he'll be permitted entry @theage https://t.co/KwEAdCTQjN