'DRŽE GA SATIMA KAO KRIMINALCA! SRAMOTA' Vesić pružio podršku Noletu: Nisam siguran da bi mu se ovo dogodilo da pripada nekoj drugoj naciji

Sramota za one koji mu ovo rade, prokomentarisao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić pružio je večeras podršku najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću, koji satima na aerodromu u Melburnu pokušava da uđe u zemlju.

- SRAMOTA!

Dva medicinska odbora i organizator australijskog gren slema dozvolila su Novaku Đokoviću medicinsko izuzeće za učešće na turniru. Ovo izuzeće nije dozvoljeno samo Novaku već je to pravo tražilo 26 tenisera od kojih su mnogi već u Australiji. To nije dovoljno lokalnim vlastima Melburna pa već satima drže najboljeg sportistu pod policijskom stražom na aerodromu kao da je kriminalac. Nisam siguran da bi se to dogodilo Novaku Đokoviću da pripada nekoj drugoj naciji. Sramota za one koji mu ovo rade - napisao je Vesić na Fejsbuku.