AUSTRALIJANCI, SRAM VAS BILO! Novak je pre 2 godine poslao pomoć za požare u toj zemlji, a sada se IŽIVLJAVAJU (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se trenutno u imigracionom pritvoru na aerodromu u Melburnu, nakon što mu je odbijena viza za ulazak na tlo Australije. Čeka se na rasplet drame koja traje već satima.

Podsetimo, prethodno je Đokoviću izdato medicinsko izuzeće za nastup na Australijan openu od strane dva nezavisna medicinska tela, međutim ni to nije bilo dovoljno vlastima da ga puste na tlo ove države, što mnogi smatraju političkom odlukom.

Ipak, treba podsetiti javnost šta se dešavalo samo dve godine ranije.

Australiju su tada zadesili strašni požari, a među prvima koji je reagovao bio je upravo Novak Đoković, koji je poslao značajnu sumu novca za pomoć u sanaciji štete.

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation?🙏🏻 #letsallcometogether