NEMA PREDAJE! Đoković angažovao svoje advokate: PRIPREMAJU ŽALBU

Njemu je prema nezvaničnim informacijama australijskih medija, odbijena viza za boravak u Australiji i naloženo mu je da napusti tu državu u roku od jednog dana.

Vest je objavio novinar Pol Sakal iz medija „Ejdž“ (The Age), navodeći da je ona proverena iz dva izvora.

- Advokati Novaka Đokovića su u procesu podnošenja žalbe. Đoković nije pokazao dovoljne dokaze za svoje medicinsko izuzeće od vakcinisanja protiv virusa korona - naveo je Sakal.

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled. He's been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He's not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80