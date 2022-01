ON JE ZABRANIO NOLETU DA UĐE U AUSTRALIJU! Glavni krivac se oglasio - Ovo je razlog zašto je Srbin SRAMNO PROTERAN (VIDEO)

Konačna odluka je stigla Novak Đoković i zvanično neće moći da brani titulu na predstojećem Australijan openu. Uprkos medicinskom izuzeću i dokumentaciji koju je podneo nije dobio dozvolu.

Zbog čega? Odnosno bolje pitati zbog koga. Odgovor je Greg Hant. Ministar zdravlja Australije je stavio tačku na zahtev srpskog tenisera.

Ubrzo se i sam oglasio na jednoj lokalnoj televiziji, a njegove reči preneli su mnogi svetski mediji.

- Greg Hant je potvrdio da Novak nije uspeo da obezbedi dovoljno dokaza kako bi ušao u zemlju i zbog toga će ga poslati kući - pišu mediji.

Viza srpskog tenisera je tako zvanično otkazana, ali Novak ima još jednu šansu, njegovi advokati će uložiti žalbu i pokušaće da opovrgnu ovu odluku, ali su šanse za to male.

- Premijer je već naglasio da Australijanci moraju da pokazuju sertifikate o vakcinaciji za ulazak u kafić, restoran, a kamoli za ulazak u državu. Ako nisu ispunjeni uslovi, onda isto treba da budu tretirani svi ostali. Teška odluka, ali ponavljam da svi moraju da imaju isti tretman - jasan je Hant.

