ĐOKOVIĆA NE DEPORTUJU ISTOG MOMENTA! Najnovije informacije: Australijanci odlučili da ovako proteraju Novaka (FOTO)

Viza srpskog tenisera zvanično je odbijena, te je postalo jasno da ga nećemo gledati na predstojećem Australijan openu u Melburnu.

Ipak, deluje da Đoković neće biti odmah deportovan iz Australije, kao što je prvobitno najavljeno. Naime, kako piše Klint Stenevej, sportski novinar iz Australije, srpski teniser provešće još neko vreme u Melburnu.

UPDATE: Novak Djokovic to remain in Melbourne for the time being - but ultimately, it’s likely to be a day trip. He’s about to be transported to a City quarantine hotel, run by the Federal Govt. Arrangements are now underway to source a return flight to Europe, likely today.