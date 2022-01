PREMIJER AUSTRALIJE LIKUJE: Niko nje iznad zakona, pa ni Novak!

Morison, za koga australijski mediji tvrde da ima klimavu podršku javnosti, zabranu koju je Đoković dobio, uprkos prethodno garantovanom medicinskom izuzeću od vakcinacije protiv virusa korona, slavodobitno je objavio da je Đoković ostao bez vize.

- Viza gospodina Đokovića je poništena. Pravila su pravila, naročito kada su u vezi sa našim granicama. Niko nije iznad pravila. Naša čvrsta granična politika je osnovni razlog za to što Australija ima najmanju stopu smrtnosti od virusa korona na svetu i mi nastavljamo da budemo dosledni, naveo je Morison.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.