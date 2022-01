KAO U HOROR FILMU! Novaka smestili u hotel sa imigrantima uz poruku: BESPLATNO MUČENJE!

Prvi teniser sveta je u sredu stigao u Melburn zbog Australijan opena, ali je prošao kroz pakao da bi mu viza na kraju bila odbijena.

Da stvar bude još gora, mučenje se nije završilo ni posle odlaska s aerodroma.

Ne želimo da kažemo da je Đoković razmažen niti da zaslužuje tretman kralja, međutim, ono na šta je bio primoran stvarno je neprihvatljivo za njega.

On je posle aerodroma išao pravo u hotel koji je u najmanju ruku kao iz horor filma.

It’s believed Djokovic is now here at the Park Royal hotel, where more than 46 refugees are being held indefinitely. pic.twitter.com/NYedL8NkBB