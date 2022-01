KONAČNO, GLAS RAZUMA! Legenda Australije stala uz Đokovića: SRAMOTA JE šta radimo Novaku! Sve ovo samo šteti našoj zemlji

Đoković je prošao kroz paklenu noć na aerodromu, a nakon što mu je definitivno odbijena viza, smešten je u hotel sa imigrantima koji traže azil i koji su u istom hotelu praktično zatvoreni već mesecima.

Mnogi ljudi iz sveta tenisa su se tokom noći oglasili povodom situacije srpskog tenisera.

Jedan od njih je i Pol Meknami, nekadašnji australijski teniser koji je bio ajbolji dubl igrač sveta. Meknami je takođe i bivši direktor Australijan opena, a evo kako je on prokomentarisao čitav slučaj.

Navodno, još trojica tenisera su imala identičnu dokumentaciju kao Novak, ali samo Đoković je naišao na probleme.

- Za sve one koji pitaju, svi igrači prolaze isti proces za dobijanje vize koji nadgleda Tenis Australija. Neverovatno je da je Ðoković jedini igrač kojem je viza odobrena, a zatim ukinuta - poručio je Meknami.

For those asking, all players go through the same visa process overseen by Tennis Australia to play the Australian Open (as non Australians are currently not able to enter). So it beggars belief that Djokovic is the only player that has had his visa granted and then rescinded