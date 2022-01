NASTAVLJA SE IŽIVLJAVANJE: Novaku oduzeli novčanik, spava u sobi punoj buba, odbili mu JEDNU STVAR KOJU JE TRAŽIO

Novak Đoković neće biti premešten u kuću koju je iznajmio, za šta je uputio zahtev i molbu preko srpskih vlasti. Ovu informaciju preneo je srpski novinar koji je specijalizovan za tenis, Saša Ozmo.

Kako on navodi, Novak će ostati u karantinskom hotelu u kojem je i desetine migranata koji su aplicirali i odbijeni su za vizu u Australiji, a u kojem su nehumani uslovi, o čemu svedoče i fotografije, grafiti, ali i hrana puna crva.

Interesantno je da je iz tog hotela krenuo i talas korona virusa koji je zahvatio državu Viktoriju i da 90 odsto trenutnih slučajeva potiče upravo iz tog hotela.

Ozmo navodi i da u Novakovoj sobi ima buba, kao i da kod sebe i dalje nema novčanih, ali ni stvari koje su ostale na aerodromu.

Tako će Novak najradosnije hrišćanske praznike, Badnje veče i Božić provesti zatvoren u krantinu i sam.

Podrška su mu jedino srpski navijači koji mu pevaju ispod prozora, a on im je na to zahvalio pokazivajući im srca i šaljući poljupce.

#Djokovic has been denied the request to spend his quarantine period in a rented apartment where his team is at. Still doesn't have his wallet, and his belongings are at the airport. Some bugs in his room, also.