LICEMERNO! ZBOG OVOGA SU NOVAKA PROTERALI? Đokovića žele da kazne zbog JEDNE FOTOGRAFIJE! (FOTO)

Spekuliše se da je oko 20 tenisera ušlo u Australiju nevakcinisano, a samo je Novak imao problem.

Razlika je u tome što su svi ušli tiho, a samo je Novak javno, fotografijom na Instagram profilu koji prate milioni ljudi, najavio svoj dolazak u Melburn, što je izazvalo političku buru u Australiji koja je rezultovala političkom odlukom o deportaciji da bi se očuvali politički rejtinzi uoči predstojećih izbora.

Sve je počelo još na španskom tlu. Problem nastaje kada Novak javno objavljuje svoju fotografiju sa aerodroma u Španiji, uz vest da je dobio medicinsko izuzeće i da se raduje nastupu na Australijan openu.

Inače, sama ta objava potvrđuje da Novak nije imao zadnje namere i da je samo iskoristio postojeće legalne opcije da uđe u Australiju. To, nažalost, očigledno nije bilo dovoljno vlastima Australije koje su Đokovića iskoristile kao "žrtveno jagnje" u međusobnim predizbornim igrama, na opšte zgražavanje većine sportske i svetske javnosti

Dok je Novak bio u vazduhu, u avionu na redovnoj liniji iz Dubaija, u australijskim medijima počinje buka i halabuka povodom činjenice da je nevakcinisanom Novaku dozvoljen ulazak u Australiju, dok tamošnje stanovništvo već dve godine živi pod veoma strogim antikovid merama, iako je u velikom procentu vakcinisano.

Hajka je eskalirala poput požara, i za samo nekoliko sati već je pola svetskih medija prenosilo rezignirane tekstove i poruke iz Australije, u kojima su prednjačili - političari, a onda i mediji.

Najuticajniji političari na vlasti, među kojima i australijski premijer Skot Morison, u strahu za vlastite političke rejtinge vuku poteze da bi se oprali u javnosti, što rezultuje sramnom odlukom o deportaciji.

Kada su ustanovili da je njihova odluka pokrenula daleko veću lavinu od one kontrolisane, predizborne, koju su očekivali, vlasti su odlučile da naknadno pokrenu i proces provere viza teniserima koji su već ušli u Australiju i treniraju u njoj za Australijan open.

