KRENULA HAPŠENJA NEVAKCINISANIH TENISERA U MELBURNU: Đoković dobio DRUŠTVO u hotelu UŽASA!

Ona će sada proći proceduru kao i Novak Đoković, te biti premeštena u migracioni hotel.

Renatova Voračova je na ATP listi trenutno 81. igračica sveta.

Za razliku od srpskog tenisera, njoj je prethodno dozvoljeno da uđe u zemlju, čak je i igrala pripremni turnir u Melburnu.

U ovom momentu nema informacija da li će Čehinja uložiti žalbu na ovakvu odluku vlasti u Australiji, kao što je to učinio Đoković, kao ni da li će biti deportovana.

Kako prenosi "ABC", Voračeva je uz medicinsko izuzeće stigla u Australiju gde se pripremala za prvi grend slem u sezoni, a isto je dobila na osnovu toga što je proteklog meseca preležala koronavrius

#BREAKING: Australian Border Force CANCELS the visa and DETAINS tennis player Renata Voracova.



The Czech Republic’s athlete is being held hostage at the same “hotel quarantine facility” as Serbian star Novak Djokovic.



At this point, we best rebrand AO to the Australian Closed.