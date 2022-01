NOLETOV VELIKI PRIJATELJ U NEVERICI! Tipsarević: Jeftini potezi, udarci, objašnjenja, politički poeni...

Svi oni koji vole Novaka Đokovića, ali i oni zdravog razuma, stali su u odbranu najboljeg tenisera sveta. To je učinio i njegov prijatelj Janko Tipsarević, koji je zagrmeo nakon nepravde koja je učinjena i i dalje se čini srpskom asu.

Još jedan u nizu onih koji su digli glas protiv tiranije nad Novakom Đokovićem je Janko Tipsarević, nekadašnji srpski teniser i veliki Noletov prijatelj.

- Jeftini…jeftini potezi…jeftini udarci…jeftine alternative…jeftina objašnjenja…jeftini politički poeni…mnogo lažnih jakih momaka u ovom jeftinom lovu na veštice…

Cheap…cheap moves…cheap shots…cheap alternatives…cheap explanations…cheap political points…a lot of fake tough guys in this cheap witch hunt…