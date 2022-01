'SRAMOTA ME JE!' Teniska legenda Australije sa Srbima ispred hotela strave u kom su zarobili Novaka!

Meknami je objavio fotografiju sa trojicom Srba koji su se ispred smeštaja okupili kako bi pritvorenom Novaku Đokoviću čestitali Božić, prenosi “Sputnjik”.

So now Czech player Renata Voracova has been rounded up and detained like Novak. This is too much. It moved me to visit the Aussie Serbs outside the Park Hotel to present a Christmas gift. I’m also disgusted @MehdiAli98 about the refugees imprisoned there. I feel shame pic.twitter.com/ZL2MOLsDEw

Meknami je konstatovao i da se pored Novaka u tom objektu nalazi i češka teniserka Rekata Voracova, koja je takođe imala medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv virusa korona, kao i Đoković.

- Sada je i Renata zatvorena kao Novak. Ovo je previše. Sve to me je navelo da posetim Srbe koji su se okupili ispred objekta kako bi Novaku čestitali Božić. Ja sam užasnut informacijama koje je preneo Mehdi Ali o uslovima u kojima žive izbeglice. Osećam sramotu - naveo je Meknami.

U svetlu Đokovićevog boravka u imigracionom smeštaju, javnost je saznala i za slučaj Iranca Mehdija Alija, 24-godišnjaka koji se već devet godina nalazi u tom objektu.

How come in 21st century people are being held randomly for more than 8 years in off & onshore detention centres & no one really cares?



All these human rights organisations & the UN are making money in the name of humanity and not taking any action at all?

This must be a joke pic.twitter.com/M3CUFCYwBv