ŠPANCI BESNI NA NADALA! Posle prozivanja Novaka mu poručuju: Uči od Đokovića!

Ovi komentari razočarali su i njegove sunarodnike, koji su mu do sada pružali veliku podršku. Na društvenim mrežama stiglo je hiljade poruka Nadalu, i to baš od Španaca, koji su besni zbog njegovih reči upućenih Novaku.

Neki idu dotle da govore da ga više neće pratiti i da više neće navijati za njega, već za Novaka, koji brani slobodu i nad kojim se vrši nepravda.

- Ja sam Španac, ali me više predstavlja ovaj drugi čovek na fotografiji i poistovećujem se sa njim, a ne sa ljudima poput tebe, koji su saradnici tiranije. Znaš kome se nadam da će pobediti! - napisao je jedan Španac uz fotografiju Novaka Đokovića u komentaru.

- Već imamo pobednika... ali hvala na upozorenju, više volim nekoga ko brani slobodu nego titulu - bio je još jedan komentar upućen španskom teniseru.

- Šta kažeš za ovu teniserku koja želi da se vakciniše, ali pošto nije iz Fajzerom, ne može da igra. Lako je ućutati i biti kukavica i doprineti diskriminaciji. Razočarali ste me kao sportista i kao osoba - napisao je jedan španski navijač uz link ruske teniserke koja ne može na Australijan open jer je vakcinisana ruskom Sputnjik V vakcinom.

https://t.co/ggWtOOt9c1. Que dices esta tenista que quiere estar está vacunada pero como no es de Pfizer no piede hablar. Es fácil callar y ser un cobarde y contribuir a la discriminación. Me has decepcionado como deportista y como persona.