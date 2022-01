SVE IMA VEZE SA NADALOM I FEDEREROM! 'Novak mora da bude CRNA OVCA!'

Nekadašnji teniski as Mats Vilander veruje da je Novak Đoković sada označen kao "crna ovca" i da rizikuje da njegova reputacija bude narušena zbog haosa koji traje.

Iako mu je odobreno medicinsko izuzeće i iako mu je rečeno da će moći da uđe u Australiju i da igra na Australijan openu, on je odmah po sletanju lišen slobode, a sada čeka odluku suda dok boravi u smeštaju za imigrante.

"Mislim da nije imao sreće. Hteo je uradi pravu stvar sve vreme, kao i sa svojim sindikatom igrača. On pokušava da istupi i da govori u ime slabije rangiranih igrača i pokušava da se bori. Možda se samo čini da bi sve to trebalo da bude bolje organizovano", rekao je Vilander za "Eurosport".

"Možda će njegova reputacija postati malo haotična u smislu da je trebalo da bude spreman. Trebalo je da ima bolje papire, ali sve to ima veze i sa tim da pored ogromne popularnosti Rodžera Federera i Rafaela Nadala, neko mora da bude i 'crna ovca'", dodao je komentator Eurosporta.

Šveđanin koji je poznat po tome da često "ne uvija" ono što izgovara, smatra da je Novaku pripala ta nezahvalna uloga. "Nažalost po Novaka, mislim da su ljudi spremni da ga ofarbaju u crno i da učine da on bude crna ovca. Mislim da to nije fer", dodao je Vilander.

Dok Novak čeka ponedeljak i konačnu odluku suda o tome da li može da ostane u Australiji (i da možda nastupi na Australijan openu), Vilander smatra da i njegovi rivali žele da on igra. Iako će imati samo nedelju dana da se spremi za to - i to pod uslovom da najkasnije početkom sledeće nedelje bude na slobodi.

"Mislim da drugi igrači žele da on igra jer je ove godine 'više čovek' nego što je bio posle godine. On je više 'čovek' posle finala US Opena, u kojem je izgubio u tri seta protiv Medvedeva. I mislim da mlađe generacije to vide i pomisle - 'Hej, ja hoću da igram protiv najvećeg tenisera svih vremena. Mislim da imam šanse da pobedim najvećeg tenisera svih vremena. Molim vas, pustite ga da igra. Hoću da igram protiv njega i mislim da mogu da ga pobedim'", rekao je Vilander.

S obzirom na to da je Novak sada zdrav i spreman da igra, Šveđanin smatra da bi mu trebalo pružiti šansu za to.

"Mislim da se i igrači nadaju da će uspeti da dođe. I ja se tome nadam. Niko ne želi da osvoji veliki turnir, ako na njemu nema najboljih igrača", dodao je Vilander.