SRBIN ZA SRBINA, ZVEZDAŠ ZA ZVEZDAŠA! Ovako je Stanković podržao Đokovića!

Sada je već teško izbrojati koliko je poruka podrške stiglo Novaku Đokoviću koji će odluku, da li može da zaigra na Australijan openu saznati u ponedeljak. Do tada će biti u pritvoru u hotelu u Melburnu.

Jednu od poslednjih (za sada) poslao je i Dejan Stanković. Dobro je poznato koliko se cene međusobno.

- Poznavajući Novaka, mislim da će svaku nepravdu pretvoriti u svoju snagu. Njemu je najvažnije da ima unutrašnji mir i to on ima, u to sam siguran. I ovo će se jednom zvati juče, iako je napravljena ogromna nepravda prema njemu - poručio je Stanković za Telegraf.

- Moglo je to i drugačije da se uradi da su mu bar na vreme javili. On će ostati pobednik uprkos svemu što mu se dešava - zaključio je Stanković.

Podsetimo, klub iz Ljutice Bogdana je već podržao Đokovića.