OGLASIO SE SVEŠTENIK KOJI NIJE MOGAO KOD ĐOKOVIĆA! 'Ovo je politička kampanja protiv Novaka!'

Najbolji teniser sveta želeo je da ga u "pritvoru", hotelu za one koji su ilegalno ušli u Australiju, poseti sveštenik. Razlog posete bio je najveći hrišćanski praznik Božić, ali poseta Milorada Lončara koji je protojerej-stavrofor Srpske pravoslavne crkve u Melburnu je odbijena.

O svemu što se ovih dana dešava u Australiji, tačnije Melburnu, sveštenik je jutros govorio. On je otkrio detalje o poseti koja se nije dogodila, ali i celokupnu atmosferu u australijskom društvu.

"Dozvolu je zatražio naš episkop iz Sidneja. On je tražio dozvolu da ja posetim Novaka, ali sam dobio informaciju od gospođe Anđele iz australijskog departmana. Rekla mi je da zna da treba da posetim Novaka u ime SPC, ali da nažalost ne može doći do takve posete. Zabranjen je pristup, odnosno posete, za sve ljude koji žele da odu u taj pritvor. Iznenađen sam, ovo je zemlja u kojoj živim 46 godina i pastirska poseta nikome nije odbijena. Išao sam u zatvor, bolnicu, da posetim bilo koga. Nikada nisu odbijane takve posete", rekao je protojerej-stavrofor Milorad Lončar.

On je objasnio i gde je trenutno smešten najbolji teniser sveta, kao i kakva je atmosfera u australijskoj javnosti.

"Novak je zapravo u pritvoru, to je centar za deportaciju, a ne hotel. Ne samo u srpskoj zajednici gde su svi upoznati sa Novakovim slučajem, cela Australija govori o ovome. Trenutno je zemlja podeljena na one koji su protiv Vlade Australije i odluke da zatvore Novaka, kao i onih koji su protiv Novaka jer navodno ne poštuje zakone u Australiji. Oni podržavaju gospodina Morisona i njegove neprihvatljive izjave o Novaku Đokoviću", rekao je Lončar.

Sveštenik SPC u Melburnu otkrio je da i sam dobija mnogo poruka nakon što nije uspeo da poseti Novaka Đokovića.

"Juče sam davao izjavu za televiziju, a mnogi Australijanci su mi preko mejla slali pritužbe zbog toga što se kao sveštenik "zalažem da se ne poštuju zakoni". Mediji ovde su na strani zvanične politike, a i ceo slučaj je dosta vezan za politiku. Ovo je kao neka predizborna kampanja tokom koje Morison pokazuje da su svi ravnopravni i da zakon važi za sve. Mislim da je većina Australijanaca protiv ovoga što rade Novaku. Sve je ovde do sada bilo upereno na oduzimanje slobode ljudima i oni su uspeli u tome.

Milorad Lončar pojasnio je da zemlje zapadnog sveta ne prihvataju da je Novak jedan od njih i da im je nejasno kako je neko ko ne pripada njima toliko dobar!

"Karakteristično je da neki ljudi u Australiji ne mogu da prihvate da Novak dolazi iz Srbije, a da je tog kvaliteta i kao čovek i kao igrač. Nisu mislili da to može da bude neko ko nije iz njihovog miljea. On je čovek od integriteta, čovek kojem ne možete da nađete manu. Oni ne mogu da istrpe to...", zaključio je protojerej-stavrofor.

Podsećamo, Novak Đoković je osvojio 20 grend slem titula, od čega čak devet u Australiji. Nastup na Australijan openu 2022. godine bio bi prilika da se jubilarnom titulu u Melburnu osami na listi najuspešnijih tenisera u istoriji, ali još nije poznato da li će igrati taj turnir.

Novak se nalazi u hotelu za imigrante i čeka deportaciju, ali će u noći između nedelje i ponedeljka imati priliku da se na sudu izbori za novu šansu, pošto će tada ulagati žalbu na ovu odluku.