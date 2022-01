NOVI DOKAZ! Novaku naneta ogromna nepravda: Evo šta piše na zvaničnom sajtu!

Novak je svoje dobio potpuno legalno, od strane dva nezavisna medicinska panela, ali je na aerodromu u Melburnu njegova viza ipak poništena zato što nije "ispunjavao uslove za ulazak u zemlju" koje je propisala tamošnja Federalna vlada.

Juče se pojavio dokument Teniske federacije Australije koji je sugerisao teniserima da će preležana kovid infekcija nakon 31. jula 2021. godine biti dovovljan razlog za ulazak u zemlju, što nije bilo usklađeno sa odlukom Federalne vlade iz novembra koja je to revidirala.

Ali, na zvaničnom sajtu viktorijanske vlade namenjene stranim putnicima uočena je nova "brljotina", pošto tamo piše da je za medicinsko izuzeće od dve doze vakcine dovoljan "sertifikat od medicinskog radnika da osoba ima mogućnost dobijanja nuspojava ili da ima zarazu (uključujući i onda kada je zaražena kovidom) ili da je preležala kovid potvrđen PCR testom u poslednjih šest meseci".

The Victorian website for international travellers still lists a prior infection as a valid exemption criteria, three days after #Djokovic was detained. https://t.co/ZKwwuClimh pic.twitter.com/dEXSHtTgHm