POTRESNI DETALJI MALTRETIRANJA NOVAKA: Posle pet sati mučenja, dozvoli su mu da odspava 3 sata! SVE VREME SE POZIVALI NA NJIHOVA NAREĐENJA!

Dokumenta koje su podneli pravni zastupnica Novaka Đokovića ugledala su svetlost dana! U njima se citiraju reči srpskog tenisera i detaljno prepričava sve šta se dešavalo na aerodromu.

Prvo je Novaka na graničnoj kontrolu u 00.20 ispitivao služebnik Kerin Endruz, ispred australijske ministarke unutrašnjih poslova.

Posle čak tri i po sata, Kerin je rekao Novaku da će dobiti obaveštanje o tome da mu viza ne važi! Uz to mu je dao 20 minuta, ako ima bilo kakve primedbe!? Neverovatno, jer se sve to dešava u četiri sata iza ponoći!

Na molbu Novaka da se pomiri ceo slučaj da jutro, kako bi mogao da razgovara sa advokatima i timom, Endruz je rekao da će mu odgovoriti posle razgovora sa svojim šefovima.

Sve je to trajalo, pa je nešto pre 6 časova ujutru Novak tražio da se odmori i posle razgovora sa svojim pravnim zastupnikom.

- To je apsolutno u redu. Razgovarao sam sa svojim nadzornicima i više su nego spremni da vam dozvole da se odmorite - odgovorio mu je Kerin.

Dok je Đoković sedeo na sofi i čekao da mu se pripremi improvizovani krevet kako bi se odmorio, prišle su mu dve osobe (savetnici Endruza) i upitale ga da li želi da se odmori do 8.30 sati.

- Da, želim da se odmorim. Ali želim i pomoć i pravnu podršku od svojih zastupnika koji trenutno spavaju i teško ih je dobiti u ovo doba noći - odgovorio je Novak.

Malo pre šest ujutru Novak je odveden do kreveta u obližnjoj sobi da spava. Čim je zaspao, posle nepunih pola sata, došli su do njega Endruz i njegova dva savetnika! Podsećamo, dogovor je bio da spava do 8.30!

Novak im je ponovio da bi želeo da sačeka do 8.30 sati, dok ga je jedan od nadzornika pritiskao da se dogovore da odluka bude doneta odmah. Posle velikog pritiska Novak je bio prinuđen da pristane da se donese odluka.

Razgovor je završen posle desetak minuta. Već u pola delegat je doneo odluku o poništenju vize, u onda se i vratio u sobu i to rekao Novaku.