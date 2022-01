NAJEMOTIVNIJI SNIMAK ISPRED HOTELA GDE JE ĐOKOVIĆ: Stotine peva 'Tamo daleko' a Novak sedi sam u sobi! (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković već nekoliko dana nalazi se u "hotelu", odnosno imigracionom centru, gde čeka konačnu odluku o tome da li će moći da igra na Australijan openu ili će biti deportovan, kao njegova koleginica.

Dobro je već poznato da su uslovi u najmanju ruku katastrofalni, i da Đoković ne sme nikuda da mrda, ali dobra vest je da stiže podrška sa svih strana. Dok njegova porodica protestuje u Beogradu, za to vreme ispred njegovog prozora u imigracionom centru skuplja se sve više navijača.



Tako su navijači, mahom srpskog porekla, doneli zastave i poruke podrške, a lepo je videti da nisu sami u tome. Tu su i ljudi poreklom iz Grčke, Poljske i drugih zemalja...

Čuje se pesma i ova podrška će mnogo značiti Novaku, a možda je najemotivniji snimak objavljen baš danas.

Okupljeni su zapevali dobro poznatu patriotsku pesmu "Tamo daleko", a sigurno je to čuo i Novak Đoković koji će u noći između nedelje i ponedeljka saznati da li ostaje u Melburnu ili mora da napusti zemlju. Nažalost, prema rečima njegovog oca - trenutno može da gleda samo u zid.

Serbian fans are not stopping. Singing a patriotic song "Tamo daleko" in front of the hotel where #Djokovic is at. pic.twitter.com/tt3CQlkIXL