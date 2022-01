TUŽNA PRIČA NOVAKOVIH KOMŠIJA IZ HOTELA! Svet ZATEČEN i ZGROŽEN! Jadni ljudi se uzdaju u Đokovića

Borci za ljudska prava godinama situaciju u tim zatvoreničkim kampovima nazivaju „neljudskom“. Australija zvanično sledi politiku zastrašivanja, kako bi što manje ljudi krenulo na put bez vize.

- Rođendani su mi najtužniji- rekao je za Mehdi, jedan od pritvorenika u hotelu „Park“, za list Gardijan.

It's so sad that so many journalists contacted me yesterday to ask me about Djokovic. I've been in a cage for 9 years, I turn 24 today, and all you want to talk to me about is that.



Pretending to care by asking me how I am and then straight away asking questions about Djokovic.