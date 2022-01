ŠTA ČEKA ĐOKOVIĆA U PONOĆ? Obradović za Pink: Novak je u PRAVOM ZATVORU! Nadam se da će ročište otići u korist Srbije i da će se vratiti sa TITULOM!

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković uskoro će saznati konačnu odluku o svom slučaju u Australiji. Nakon što mu je tamošnja vlada poništila dodeljenu vizu i smestila ga u karantin, sudbina je poverena u ruke vrlo poznatog pravnika i sudije koji će odlučiti da li je sve radio u skladu sa zakonom. Podsetimo, konačna odluka u viktorijanskom sudu pravde biće doneta u noći između nedelje i ponedeljka po srednjeevropskom vremenu, a ročište Novaka Đokovića zakazano je tačno za ponoć.

Novinar Dejan Anđus objašnjava da u temi vezanoj za Đokovića postoji nekoliko dilema... On objašnjava da je i sam veliki fan Novaka Đokovića.

- Vlada Australije pokazuje svoju silu nad Đokovićem, jer žele neku pobedu naspram građanima koji su bili u zatočeništvu zbog korone. Oni traže da se suđenje odloži na dva dana, kako Novak ne bi učestvovao na turniru... Sudija, koji se zove Keli je odbio to, međutim, imate detalj da on nije rekao kako će se sve to razrešiti - priča Anđus.

Kako dodaje, sudija je odbio pritisak Vlade, i ostaje da vidimo šta će uslediti nakon suđenja koje je predviđeno za večeras, odnosno ujutru.

- Novak je ustvari uhapšen. Nema to veze da li ste vi u zgradi koja je zatvor ili hotel, to je zatočeništvo - priča Anđus.

Govoreći o tzv neispravnom popunjavanju formulara, Anđus ističe da se to u Australiji tretira kao falsifikovanje novčanica, što je strogo kažnjivo, a opet, dokaz da Novak ništa nije plagirao.

Čuveni teniski trener i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Bogdan Obradović ističe da će se ova situacija razrešiti, u korist Srbije.

- Najvažnija figura u ovoj igri je majka Kraljica... Odlučuje ona, a s tim u vezi, reći ću da je Novak velikan, a ona je neko ko je uz njega trebao da bude u svakom smislu. Trebao je da okrene princa Harija, da mu kaže da želi da dođe, da on pomogne oko tih procedura, kako bi proslavio Božić. Haris bi pozvao majku, Kraljicu, a ona bi to sve završila bez ikakvih problema, i na njihovo tlo bi ušao kao doplomata - navodi Obradović.

Obradović ističe da cilj Australije nije da skinu Đokovića sa trona. Oni, kako dodaje, to rade jer ne znaju šta će sa sobom, dodajući da su svima čudne njihove stalne promene i rotacije, kada su u pitanju čelnici države.

Autor: