Melburn je srce Srbije: Navijači 'opleli' kolo ispred Novakovog hotela, daju mu podršku pred suđenje

U iščekivanju konačne odluke Federalnog i porodičnog suda u Viktoriji o slučaju Novaka Đokovića, navijači u Melburnu ne prestaju da mu daju podršku ispred hotela u kojem je smešten već četvrti dan uzastopno.

Pisali smo već o užasnim uslovima koji u njemu vladaju, da se tu nalaze migranti koje australijske vlasti devet godina "šetaju" sa jednog na drugo mesto, da je hrana upitnog kvaliteta baš kao i higijena.

Nadamo se da će srpski teniser "preboleti" ove užasne uslove i da to neće uticati na njegove igre, uzimajući u obzir da nije mogao ni da trenira u ovom periodu, pa čak ni da izađe na svež vazduh, što je potpuno skandalozno.

Another round of “kolo” in front of the #Djokovic hotel 👇🏻 pic.twitter.com/37VVBJpMU8