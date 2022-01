Objavljeno je na koji način su lekari odlučivali o Đokovićevoj vizi: Sad je sve još jasnije

Doktori nisu ni znali da rade na Novakovom slučaju.

Prolaze sati i približava se suđenje Novaku Đokoviću u Melburnu, koje će se održati tačno u ponoć po našem vremenu večeras. Srpski teniser se za to vreme nalazi "zatočen" u hotelu "Park", gde su mu ukinuta brojna prava.

Stvar je prilično kompleksna, što uviđaju i australijski novinari, pa list "The Age" u rubrici koju je napisala Sangita Pilaj ističe nelogičnosti i promene koje moraju da se dese u migracionom protokolu.

Ova novinarka ističe da je Australija mnogo naškodila svom imidžu posle ophođenja prema Novaku. On je morao da ispuni zakone i uslove zakona Komonvelta i Viktorije, kako bi pristupio Australijan openu i dobio medicinsko izuzeće.

Međutim, Tenis Australija nije najbolje "razradila" situaciju sa Viktorijom i Federalnom Vladom, pa sada gledamo veliku "brljotinu" i nepravdu načinjenu prema Đokoviću.

Ključno je bilo to što su dva nezavisna medicinska panela sama razradila i kontrolisala izuzeća od vakcinacije. Pratili su pravila ATAGI-ja iza zatvorenih vrata, bez da znaju ime, godište, nacionalnost, pa čak ni to da li je zapravo prijavljena osoba igrač ili neko drugi ko ulazi u zemlju. Đoković je dobio zeleno svetlo, ali ni to nije bilo dovoljno.

Jer problem je bio što se na nivou Komonvelta nije postigla identična priča, pa se desilo to što se desilo i Novak mora pred sudskim organima da traži svoju pravdu. Ukoliko izgubi, moraće da bude deportovan, a ako ne, sve bi moglo dodatno da se produži i Ministarstvo unutrašnjih poslova bi moglo ponovo da mu ukine vizu.

Šta god da se desi, putnici koji dolaze u Australiju mogu da brinu do daljeg, jer nikada se ne zna da li bi vlastima mogla da "sine" neka nova ideja. U "The Age"-u se nadaju da će ovaj slučaj pomoći da se problem raščisti i razreši, što se nadaju i svi zdravorazmuni ljudi.

Autor: