MILOŠ NINKOVIĆ SE OGLASIO IZ AUSTRALIJE: Novak Đoković je ŽRTVA, pikiran je od strane POLITIČARA I MEDIJA!

Polako, ali sigurno isplivava pozadina velikog skandala koji potresa sedmi kontinent

Miloš Ninković, nekadašnji srpski fudbaski reprezentativac, koji već sedam godina igra u Sidneju u Australiji, tvrdi da je Novak Đoković žrtva politike i medija u toj zemlji.

Miloš Ninković otkriva da je prosto neverovatno da jedni aršini važe za Novaka, a drugi za Rafu Nadala. Poslednjih dana slika u medijima i u državi se menja u korist Novaka Đokovića, Ninković se nada, ali nije veliki optimista kada je u pitanju donošenje konačne odluke od strane australijskog suda.

Kako australijski mediji izveštavaju oko "slučaja Novak Đoković"?

- Australijski mediji, pogotovo prvog dana su veoma negativno izveštavali o celoj situaciji oko Novaka. To je bilo mnogo ružno za videti i slušati. Bukvalno svi mediji, onako orkestrirano. Kao da je Novak najveći kriminalac. Međutim, sada se svakim danom situacija menja u Novakovu korist. I što se tiče medija, i što se tiče običnih ljudi. Voleo bih da on u ponedeljak izađe iz pritvora i igra Australijen open - počinje razgovor za Kurir Miloš Ninković.

Da li se sve pretvorilo u političku igru?

- Od samog starta ovo je politička igra. Svaki čovek koji razmišlja svojom glavom svestan je toga. Doduše, ovde, u ovoj zemlji velika većina ljudi formira svoje mišljenje na osnovu medija i onoga što im se servira preko TV. Većina njih misli da ovo nema veze sa politikom i da je Novak hteo da uđe na silu u Australiju. A to je smešno... Novak je imao svu potrebnu dokumentaciju. Oni su od samog početka znali šta rade. Čekali su ga da sleti i da ga zatvore. Da nije politička igra, oni bi mu dopustili da bude sa svojim timom u kući koju je iznajmio i on do ponedeljka sigurno ne bi iz te kuće bilo gde pobegao. Ovo je velika sramota ne samo za Australijen open, već i za Australiju. Kao što sam rekao, većina ljudi sada polako shvata o čemu se radi. Govore da se stide što su Australijanci. To pričaju i novinari... Iz dana u dan Novak ima sve veću podršku i sve ide na njegovu stranu. Makar se meni tako čini.



Da li se piše samo o Novaku, ili o još 25 tenisera i teniserki koji su ušli u Australiju na isti način, ali nisu bili pritvoreni u hotelu za migrante?

- Dosta tenisera je dobilo izuzeće na osnovu medicinske dokumentacije, a samo su Novaka zatvorili. Niko ne priča o tome, pošto ovde... Slušaj sada. Ako si australijski državljanin i nisi u zemlji, a imao si kovid u nekoj drugoj državi, ti ne možeš u narednih 14 dana da uđeš u Australiju. To važi za australijske državljane, ali i sve ostale. Niko nije postavio pitanje... Sećam se da je Nadal objavio da je zaražen 20. decembra ili 19... I ušao je 30. ili 31. decembra u Australiju. Nije prošlo dve nedelje!!! O tome niko živ ne piše u Australiji, niti neko želi da postavi pitanje. Kako se to desilo? I ovo govori da su oni znali od početka šta žele, odnosno da su pikirali Novaka.

Koliko protesti Srba koriste Novaku?

- Ne znam koliko protesti mogu pomoći. Opet, to znači mnogo Novaku i našim ljudima u Australiji. Stvarno je lepo videti masu ljudi ispred hotela, koji su tamo satima i koji mu neprestano pružaju podršku. Australijski mediji izveštavaju o tome. Neki to predstavljaju pozitivno, neki opet negativno. Mada ima više onih koji celu situaciju predstavljaju negativno.

U kakvom je smeštaju Novak? Izveštavaju li mediji od tom "hotelu užasa"?

- Ma, kakvi uslovi... To je jedan hotel... Užas. Neverovatno. Novaka tretiraju kao da je najgori kriminalac. Bukvalno! I to je nešto što mene u celoj priči najviše boli. Mogli su to da urade na drugačiji način. Rekoh već, da ga puste da bude sa svojim timom. Ali... Ovo je od samog starta režirano, imali su scenario i uradili su to što su uradili. Ovde novine i mediji gotovo i da ne pišu o tome u kakvim uslovima živi Novak. Mislim da je samo jedan portal objavio neke slike iz hotela. Neverovatno je da jedan vrhunski sportista koji je navikao na stalne treninge i poseban režim ishrane tamo ostane četiri dana. Mislim da su čak zabranili i njegovom kuvaru da dođe u hotel, da mu sprema hranu. Iskreno, ne znam da li je ta informacija tačna. Jedan totalan haos. Ovde sam već sedmu godinu i ovu zemlju sam doživljavao kao nešto najlepše, govorio sve najbolje o njoj, ali sada... Počinjem polako da se svakim danom sve više razočaravam. Ne samo u političare, znamo svi kakvi su oni, već i u obične ljude koji razmišljaju samo onako kako im se kaže na TV ili novinama.

Kako sportske ličnosti u Australiji komentarišu ono što se dešava Novaku?

- Osim tenisera Nika Kirijosa i košarkaša Endrjua Boguta niko mu nije pružio podršku. Samo su njih dvojica stali uz Novaka. Nema mnogo australijskih sportista koji su izašli u javnost i pozitivno govorili o Novaku.

Kakvu odluku suda očekuješ?

- Najviše bih voleo da Novaka oslobode svih optužbi. Međutim, ne znam kolike su mu šanse. Advokati i pravnici govore da Nole ima velike šanse, ali ja se plašim. Zašto? Sudi mu se u Australiji i meni deluje nelogično da sud te zemlje kaže da premijer nije u pravu. Nadam se da grešim. I stvarno bih najviše voleo da ga oslobode i da se dokaže da je u pravu. A, onda, na njemu je da odluči da li će igrati, ili će reći - doviđenja i prijatno! Odnosno, ne igrati turnir. To je na njemu i njegovom timu.

Kakva je situacija sa Australijancima?

- Ovde ljudi, pogotovo iz Melburna, koji su bili najduže zaključani u celom svetu, u početku su smatrali da je Novak neko ko je pokušao da naruši sistem. Ljudi bi trebalo da budu više ljuti na svoju vladu i sebe, jer su dozvolili da toliko dugo budu u lok-daunima. I šta se desilo? Mi danas u Australiji imamo 50.000 u Melburnu i 60.000 u Sidneju ljudi koji su zaraženi kovidom. Kako vreme odmiče i mediji i običan svet menjaju mišljenje. Ima sve više onih koji smatraju da je Novak u pravu. Kako god se bude završilo, moje mišljenje je da će Novakova popularnost skočiti u nebo. Mnogi ga upoređuju sa Muhamedom Alijem koji se borio za ljudska prava u svoje vreme.

U ranijem razgovoru za medije rekao si da ti se ne sviđa sve što se dešava u Australiji i da bi mogao da se vratiš u Srbiju. Kakva je sada situacija?

- Poslednji put sam rekao da ozbiljno razmišljamo da ostanemo. Imamo australijske papire, za pasoše još treba da apliciramo. Iskren da budem čim je sve ovo krenulo sa kovidom, mi smo bili sve više da se vratimo za Srbiju. Posle ovoga što se desilo sa Novakom, imamo samo jedan razlog više. Ovde definitivno ljudi koji imaju slobodu govora i bore se za to, nisu dobrodošli, ne možeš da kažeš ono što misliš. Moraš da pričaš ono što ti plasiraju mediji. Imam ugovor za ovu sezonu i opciju za sledeću... Videćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Pre dve godine, pre kovida, bili smo porodično definitivno da ostanemo ovde, ali sad kako se stvari odvijaju, sve bliži smo tome da se vratimo u Srbiju!

Kakva je zdravstvena situacija kod tebe?

- Imao sam kovid. Izašao sam bukvalno iz izolacije pre četiri dana. Ništa strašno. Dva dana sam imao temperaturu. Sve standardno kao i kod ranijih prehlada. Ništa preterano. I sve je prošlo dobro, Bogu hvala.

Kako se igra australijska fudbalska liga s obzirom na kovid mere u zemlji?

- Dosta utakmica u našoj ligi je odloženo. Mi smo imali do pre neki dan osam igrača i ceo stručni štab zaražen kovidom. Pravilo je takvo da utakmice mogu da igraju klubovi koji imaju manje od pet zaraženih igrača. Oni koji imaju pet i više, oni moraju da odlože utakmice. Izgleda će na kraju pobediti onaj koji bude imao najviše sreće i koji bude imao najmanje zaraženih igrača sa kovidom - zaključio je Miloš Ninković.