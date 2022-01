(UŽIVO) SRBIJA NE SPAVA: U TOKU SUĐENJE ĐOKOVIĆU! Novakovi advokati završili izlaganje!

DIREKTAN PRENOS SUĐENJA:

02:20 - Novakovi advokati su završili izlaganje. Sledi 15 minuta pauze, pa reč dobija tužilaštvo.

02:13 - Čini se da je delegat koji je Novaku odbio vizu potpuno raskrinkan na suđenju. Sudiji je kristalno jasno da je on znao za odluku i mnogo pre nego što ju je saopštio!

02:10 - Đorđe Đoković: Ministarka sporta Australije je rekla da Nadal želi da pobedi na Australijan openu. Nemojte da se šalimo, to je ogromna greška i time je ona pokazala zašto se sve ovo dešava! Očito je da imaju neki viši cilj - rekao je Novakov brat za Javni servis.

02:01 - Suđenje je nastavljeno, ali bez televizijskog prenosa. Videćemo da li ćemo uopšte i dobiti signal iz Melburna do kraja izlaganja Novakovih advokata. Njima je preostalo još 30 minuta vremena za izlaganje odbrane.

01:58 - Ben Rotenberg piše na Tviteru da je sudija na Novakovoj strani. Pojasnićemo mu u jednoj rečenici: sudija je na strani istine.

Judge definitely is entertaining Djokovic's appeal, showing sympathy with his argument that he was doing his best to give the border officers what they wanted at the airport.



(This is still the Djokovic team's side to present; we will see how he reacts to the government side.)