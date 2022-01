Uhapšeni demonstranti ispred Novakovog hotela, policija reagovala BRUTALNO! (VIDEO)

Naime, policija je krenula da privodi ljude ispred hotela u kom je Novak Đoković.

Srpski igrač čeka da suđenje povodom njegove žalbe počne u ponoć, a za to vreme je došlo do sukoba između policije i protestanata koji su se popeli na krov hotela.

Stigao je i prvi snimak sa lica mesta gde se vidi hapšenje i reakcija policije na ponašanje protestanata. Kak se bliži početak suđenja tako je atmosfera sve "usijanija".

Some of the refugee protesters who were on the roof of the Park Hotel earlier have been arrested and escorted down by police. One member has told me they’re happy Novak is bringing attention to their cause. @9NewsMelb #Novak pic.twitter.com/myrdtcMj1l