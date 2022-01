POGLEDAJTE - NOVAKA IZ PRITVORA IZVELI KAO KRIMINALCA: Zatamnjena stakla, policija, povici Srba, gomila kamera... (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izveden je na saslušanje, nakon što je sudija viktorijanskog suda Entoni Keli naložio da on bude prisutan tokom suđenja uživo i da mu se omogući da gleda svoj proces protiv države Australije.

Novaka su ispred hotela čekale mnogobrojne novinarske ekipe, ali su tu bili i pojedini srpski navijači, kao i borci za prava migranata, koji su u ovom hotelu užasa zatočeni već devet godina.

Bile su tu i jake policijske snage, koje si imale problem da naprave prolaz za automobil imigracionih institucija kojim je Novak odvezen na sud.

Kamere nisu uspele da snime Novaka, jer vozilo ima zatamnjena stakla, ali su se čuli povici pojedinih srpskih navijača.

- Nole, volimo te... Nole Srbine - kratko je moglo da se čuje, pre nego što je vozilo uspelo da prođe i krene ka sudu.

Pogledajte to u videu u nastavku:

