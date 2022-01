TUŽILAC PRETIO NOVAKU, SUDIJA GA UĆUTKAO ZA SVA VREMENA: Nemojte da vam je palo na pamet... (FOTO)

Tužilac se ne smiruje, te je posle odluke suda uputio pretnje najboljem teniseru sveta, na koje je reagovao i sudija koji je bio zadužen za ovaj slučaj.

Advokat australijskih vlasti Kristofer Tren izjavio je da i pored ovakve odluke sudije za Đokovića nije još uvek sve završeno, pošto konačnu reč ima ministar za imigraciono pravo Aleks Hok.

Na to je svoj odgovor imao i sudija Keli koji je oštro odgovorio advokatu Trenu da ne koristi pretnju ponovnim zatvaranjem Đokovića koristeći izvršnu vlast.

The Honourable Judge Kelly issued sturn warning to the lawyer for Home Affairs against using their threat to re-detain #Djokovic using executive power. #FreeNovak #NovakFreed #Justice #AO2022