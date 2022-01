U TOKU JE HAPŠENJE ĐOKOVIĆA: Drama ispred zgrade u kojoj se Novak nalazi sa advokatima, stiglo na desetine policajaca (FOTO)

Mada je pobedio pred federalnim sudom Viktorije, Novak Đoković neće moći da ostane u Australiji - prema novoj odluci tamošnjih vlasti.

Velika drama se odvija u Melburnu gde tamošnje vlasti ipak žele da deportuju najboljeg tenisera sveta, pored sudske odluke da mu se vrati viza. Prema informacijama iz Australije, veliki broj policijskih snaga je ušao u zgradu u kojoj je Novak sa njegovim timom, tu su i policijski kombiji kojim bi trebalo da Srbin bude odveden u imigracioni pritvor.

➡️The fiasco threatens to continue after it has been revealed that Australia's immigration minister has retained the right to exercise personal power to revoke Djokovic's visa again https://t.co/rs5fyIOFnk