ĐOKOVIĆ NIJE VAKCINISAN: Više nema nikakve sumnje, Novak otkrio istinu

Kako je Novak Đoković otkrio novinarima u Melburnu, on nije vakcinisan i ovo je prvi put da se on oglasio po tom pitanju i sada je otkrio svoj status.

Australijske vlasti kažu da on kao nevakcinisana osoba neće moći da bude u Australiji, uhapšen je i uskoro će verovatno biti deportovan.

Djokovic interview at the border is up. If there was ever any doubt: "INTERVIEWER: Thank you. Now question regarding your vaccination, are you

vaccinated - - -

25

DJOKOVIC: I am not vaccinated."