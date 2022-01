KONFERENCIJA ZA MEDIJE PORODICE ĐOKOVIĆ: NOLE VEĆ BIO NA TERENU! Ovo je njegova najveća pobeda, sad će da osvoji još 10 SLEMOVA! (VIDEO)

Najbolji teniser sveta uspeo da na sudu izdejstvuje da se ukine odluka o oduzimanju vize, ali bi mogao ipak da bude deportovan.

O deportovanju Novaka Đokovića uprkos odluci suda odlučuje ministar za imigraciono pravo Aleks Hok.

Houk ima moć da "ukine" presudu Federalnog suda i da tako Novaka Đokovića opet deportuje iz Australije, iako je dobio slučaj na sudu, a u tom slučaju čak tri godine ne bi smeo da uđe u zemlju.

14:37 - Srđan Đoković: Osvojiće još 10 grend slemova

- Oni ne shvataju šta su učinili. Osvojiće još 10 grend slemova. On je super. On ima toliku mentalnu snagu da ga ovo nije poremetilo. On jedva čeka 17. januar, da počne turnir.

14:29 - Đorđe Đoković: Novak je oslobođen svih optužbi

- Kao što smo i napomenuli, Novak je sudskim sporom oslobođen svih otpužbi koje su bile podnešene od strane Vlade Australije. Sva procedura je ispoštovana, sudija Keli je oslobodio Novaka. Opet, ne poznajemo australijski zakon.

- Siguran sam da svi državni zvaničnici postupaju kako zakon propisuje. Novak nikada nije kršio zakone i postupa po njima.

14:16 - Srđan Đoković: Novak se nije dao baciti na kolena

- Hvala svim ljudima širom sveta na bezrezervnoj podrški Novaku i njegovoj porodici. Hvala svima koji se zalažu za slobodu mišljenja, govora. Nije se dao baciti na kolena, niti će se ikada baciti na kolena. Razne stvari su se dešavale ovih dana. On je jedna mentalna gromada, jedan fantastični mladi čovek, koji je sa svima dobar, neko ko uvek pokušava da pomogne, nikako da odmokne. Ali to što je iz male siromašne zemlje se nije svidelo nekim moćnicima. Nije im se svidelo da tako neko može da bude najbolji u njihovom buržujskom sportu.

- Ova igrica je došla do vrhunca. Odigrana je poslednja igra. Trebalo bi da izmisle drugu igru, ali će i tamo on biti najbolji na svetu. Ali igra koja se vodila poslednjih šest dana je bila neverovatno teška za njega i njegovu porodicu. On je bio sačekan na aerodromu i nije imao nikakva prava. Oduzeli su mu sva prava koja pripadaju ljudskom stvoru. Pokušali su da ga nateraju da potpiše da se odriče vize da bi mogli da ga deportuju nazad. Nije hteo da potpiše taj dokument jer on ničim nije doprineo tome. Nisu mi dali ni kontakt sa njegovim timom, advokatima i prijateljima, bio je sam sa njima nekoliko sati. Čak su mu i telefon uzeli, pa i ostale stvari.

- Posle nekoliko sati su mu vratili telefon i on je sa svojim timom fantastično spremio odbranu. Ovo je velika pobeda za ceo slobodarski svet. Svi mi imamo pravo da kažemo šta mislimo i da nemamo posledice za lično mišljenje. Poštujemo sve zakone svake zemlje u koju ulazimo. On je svojim delanjem ispoštovao sve što su tražili da bi on mogao da se bavi svojim poslom, tenis je njegov posao i njegova ljubav. On je samo došao da igra tenis, a to pravo su hteli da mu oduzmu. Sudija je bio fantastičan, poštovao je činjenice. Doneo je jedinu jedino odluku koja je mogla da bude donesena, da se Novak oslobodi i da se bavi svojim poslom.

- Ogromna većina njegovih kolega su mu pružili podršku, kao i oni koji mu prethodnih godina nisu bili naklonjeni, kao Kirjos, koji je rekao da je Novak amajlija ovog sporta. Tu su još Endi Marej, njegov drug još iz juniorskih dana. Izner, Gilbert, Konors... i još mnogo igrača bivših i sadašnjih iz čitavog sveta. Mi nemamo ništa protiv australijskog naroda, protiv bilo kog naroda na svetu. Ni slučajno. Mi znamo da Novak ima podršku običnog naroda. I prošle godine kada neki igrači nisu mogl ida se vrate u svoje zemlje on je dao svoje pare da se oni vrate. To je Novak. On je sunce. Ne srpsko, nego svetsko! On je oličenje dobrote, svega ljudskog što jedno biće može da sadrži.

14:10 - Medijima se obratila Dijana Đoković:

- Nismo znali da li je dobro, da li je bolestan, sit, da li je sve u redu sa njim i ovo što govorim razume svaka majka na svetu. Hvala svima koji su ga podržavali, jer mu je to davalo energiju da se izbori. Naši ljudi u Melburnu davali su mu podršku koju je čuo, ali nije mogao da vidi. Ukazali smo na nepravdu i hvala Bogu da pravda i dalje postoji i da je ona doneta u pravom momentu. Ovo je najveća Novakova pobeda u karijeri, veća od svih grend slemova.

14:04 - Đorđe Đoković se obratio javnosti:

- Izvinjavam se još jednom što ste čekali do sada. Hteli smo da dobijemo što čistiju situaciju i da bi vam predstavili celokupnu sliku. Nama je kao porodici izuzetno teško. Vrlo smo emotivni jer je u pitanju Novak. Jako je teško da branimo Novaka a da pri tom ne uvredimo nikoga. Mi smo bili borci za pravdu i sve smo uradili da ispoštujemo sve protokole i da celom svetu pokažemo ljubav i podršku koju imamo za Novaka.

- Zahvalio bih se ovom prilikom i narodu širom sveta. Videli smo prelepe slike od Beograda, Banjaluke, Čačka, Zadra, pa sve do dalekog Melburna gde se iz dana u dan sve više ljudi okupljalo ispred hotela gde je bio Novak.

- Pravda je izašla na videlo. Zahvalio bih se pravnom sistemu Australije i sudiji Keliju koji je slučaj vodio prilično neutralno. Ovo suđenje koje je trajalo više od sedam sata gledao je ceo svet.

- Novak je na slobodi! Malopre je trenirao. On je otišao da osvoji još jedan Australijan open!