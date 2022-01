Novak u Australiji postao deo političke igre

Novak Ðoković je postao deo političke igre, ali odlukom da se bori pokazao je da je već pobedio, poručio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, komentarišući najnovija događanja u Australiji pred početak prvog grend slema u sezoni.

On je, gostujući na TV Pink, podsetio na odluku tamošnjeg suda koja je jutros doneta u korist najboljeg tenisera na svetu i dodao da je Ðoković već pobedio svojom mentalnom snagom.

"Većina sportista bi posle prve odluke otišla, a on je odlučio da se bori zato što nije hteo da ostane ni tračak sumnje da je on nekoga prevario, s obzirom na to da je uradio sve što su mu tražili. To je sudija jutros potvrdio", rekao je Vesić, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Vesić je najavio i da je Beograd ove godine ponosan domaćin Dvoranskog prvenstva u atletici, koje će se održati od 18. do 20. marta, te da je to, kaže, najveći medijski sportski događaj u svetu.

Kako je naglasio, u Beogradu se slična situacija poput ove u Australiji, nikad neće desiti i svi sportisti su, među njima i australijski, kaže Vesić, dobrodošli u Srbiju.