POREKLOM JE SA BALKANA, PRAVOSLAVCIMA ČESTITAO BOŽIĆ: Evo ko je ministar u čijim je rukama sudbina Đokovića u Australiji

Iako je Federalni sud u državi Viktorija u kojoj se nalazi grad Melburn, presudio u korist Novaka Đokovića i omogućio mu da ponovo postane slobodan i nesmetano boravi u Australiji i učestvuje na prvom grend slemu, situacija još uvek nije rešena.

Ministar za imigracije Aleks Hok, imaće poslednju reč, jer on može bez obzira na sud, da donese drugačiju odluku i ima moć da ipak deportuje najboljeg tenisera sveta iz te zemlje i tako iskoristi svoje diskreciono pravo.

The Djokovic decision is all up to this man.

The Hon Alex Hawke MP

Federal Minister for Mitchell.

Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multi Cultural Affairs.

Trust he can find the time to look at other detainees at the Park Hotel, Carlton. pic.twitter.com/g2zzfRwDOu