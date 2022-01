POSTAO HEROJ MEĐU SRBIMA, A URADIO SAMO OVO! Svi pričaju o trenutku kad je sudija Keli ispao VELIKI GOSPODIN!

Najbolji teniser ikada Novak Đoković pobedio je na sudu Vladu Australije, a o detaljima sa suđenja još uvek se priča.

Advokat Novaka Đokovića Nik Vud tokom suđenja rekao je da prilikom apliciranja za vizu prvi teniser sveta izneo zahtev za medicinskim izuzećem od vakcine, u kojem nije stajalo da je neophodan dokaz za izuzeće.

Kako je advokat naveo, Đoković je svakako dostavio i taj dokaz, a u pitanju je mogućnost kontraindikacija na vakcinu.

IRISH AUSTRALIAN JUDGE ANTHONY KELLY STRIKES GOVT FOR PERSONAL ABUSE OF DJOKOVIC, FOR PLANNED PROVOCATION AT BORDER -- REVEALS VISA CANCEL & ARREST ORDERS CAME FROM TOP OF GOVERNMENT IN CANBERRA. LIVESTREAM CUT AFTER KELLY COMMENT. pic.twitter.com/C6y7UWqMZR