Mnogo tenisera je reagovalo na poništavanje ukinute vize Novaku Đokoviću u Melburnu.

Dosta Novakovih kolega smatra da je ovom odluke sudije trijmufovala pravda.

Veoma zanimljivu objavu na Tviteru je imao čuveni američki teniski gorostas Džon Izner.



- Jedina stvar koja je ostala da se uradi je da osvoji trofej i napusti grad i više se ne vrati tamo, kao CM Pank - poručio je Amerikanac

Only thing left to do is win the trophy again and leave town never to return, a la CM Punk. — John Isner (@JohnIsner) 10. јануар 2022.



Amerikanac je tako Đokovića uporedi sa čuveni profesionalni rvačem CM Pankom kojem jedan od najpamtljivijih momenata u karijeri kada je započeo rat sa svojom kompanijom WWE, prvo fiktivni u sklopu scenarija, a zatim i pravi kada je odlučio da napusti najpoznatiju organizaciju u profesionalnom rvanju.

Judge Kelly solving the mess-disaster-absurdity that other parties involved have created. Tennis wins 🎾 #AO2022 — Feliciano López (@feliciano_lopez) 10. јануар 2022.

Felisijano Lopez je mišljenja da je sudija Keli reši ogromnu zbrku apsurda.

- Sudija Keli je razrešio užasnu zbrku apsurda koje su druge stanke u celom procesu kreirale. Tenis pobeđuje - poručio je on.



Indijski teniser Somdev Deverman je poručio da je na pomolu najveća teniska priča.

Novak vs the world. We've seen that before. This is different.



If he ends up defending his title and getting to 21 slams, it'll be one of the greatest tennis stories ever told — Somdev Devvarman (@SomdevD) 10. јануар 2022.

- Novak protiv sveta. Videli smo to ranije. Ali ovo je drugačije. Ako sve ovo završi odbranom titule i dođe do 21. slema, biće to jedna od najvećih teniskih priča ikada - poručio je Devarman.



Oglasila se i Martina Navratilova koja je ranija kritikovala našeg tenisera.

Novak Djokovic should not have had his visa cancellation overturned- very well put… Though I disagree with not getting vaccinated; at the end of the day it seems Novak did play by the rules as they were for the exemption and was burned. Let him play. https://t.co/VSu6AoGngW — Martina Navratilova (@Martina) 10. јануар 2022.

- Novakovu vizu nije trebalo odbacivati. Iako nisam saglasna sa tim da se ne vakciniše, na kraju se čini da je Novak igrao po pravilima jer su bila u vezi izuzeća. Dajte mu da igra - poručila je Martina.

