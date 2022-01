ČUVANI NE DAJU NIKOME DA PRIĐE: Đoković brusi formu posle petodnevne torture!

Novak Đoković je juče pobedio Vladu Australije na sudu, a onda je otišao na prvi trening od dolaska u Melburn.

Drugi je zakazao za 5 ujutru po srednjoevropskom vremenu i zaključao ga za javnost.

Kako prenose novinari koji prate ovogodišnji Australijan open, kamere, ali ni mediji nisu mogli da prisustvuju treningu najboljeg tenisera sveta.

Believe Djokovic is practicing in Rod Laver currently but they’ve cut the normal camera feeds and the doors are locked (a guard told me they would reopen at 4:30, which is presumably when Djokovic is done). #AusOpen