ĐOKOVIĆA ĆE IPAK DEPORTOVATI? Evo kada će biti doneta konačna odluka

Ministar za migracije Aleks Hok ima pravo da deportuje Novaka svakog trenutka.

Kancelarija ministra potvrdila je da još uvek razmišlja da iskoristi takvu moć, koju ima pravo na osnovu tamošnjeg Zakona.

- Kao što je navedeno na Sudu, ministar Hok razmatra da ukine vizu gospodina Đokovića u skladu sa članom 133C (3) Zakona o migracijama. U skladu sa tim, temeljno će se razmotriti to pitanje. Iz pravnih razloga je neprikladno komentarisati tu temu, rekao je Hokov portparol.

Po najnovijim informacijama iz Australije, Đoković ni danas neće biti deportovan, ali bi Aleks Houk mogao da donese konačnu odluku u sredu.

