ČUVENI BRITANAC NAZVAO NOLETA JADNIKOM: Ismevao njegovu majku dok je prepričavala kakvu je torturu preživeo teniser (FOTO)

"Jadnik. Skoro da zvuči gore neko vakcina koja traje dve sekunde", rugao je engleski novinar Novakovoj majci dok je prepričavala kakvu je torturu preživeo njen sin.

Podsetimo, Federalni sud u Melburnu poništio je odluku Vlade Australije o ukidanju vize najboljem teniseru sveta Novaka Đokovića i naložio njegovo puštanje na slobodu.

Konačnu odluku doneo je sudija Entoni Keli posle saslušanja koje je počelo nešto posle ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Poor guy. Sounds almost worse than having a simple 2-second vaccine injection. https://t.co/oICxfRxjyX