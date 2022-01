NOVI SKANDAL U MELBURNU! Teniser IGRAO ZARAŽEN? Rekao sudiji usred meča kako je uveren da IMA KOVID

U pitanju je Bernard Tomić, kontroverzni i problematični teniser iz Australije.

Ovog puta je dvadesetdevetogodišnjak usred meča kvalifikacija za Australijan open sudiji poručio da je ubeđen da je zaražen korona virusom.

Tomić je izgubio od Romana Safiulina rezultatom 6:1, 6:4, a nakon meča se pojavio snimak razgovora sudije i tenisera koji se očigledno nije osećao dobro.

Not sure if Tomic is blaming his physical difficulties on potential Covid, but he just complained to the umpire during the changeover that #AusOpen is relying on rapid antigen tests rather than PCR tests.



Tomic trails Safiullin 1-6, 1-2.