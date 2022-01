SVE VREME BIO NA VEZI SA NOVAKOM! Bivši trener teniskog broja jedan: ČESTITAO SAM MU! Pred njim je najteži izazov u karijeri na grend slemovima!

Novak Đoković i dalje bije bitku za nastup na Australijan Openu, otkriveni su i novi alternativni putevi za učešće, uprkos tome što bi konačnu rec trebalo da iznese ministar za imigracije Aleks Hok.

Ako bude dobio zeleno svetlo, Boris Beker veruje da će srpskom teniseru biti teško u prvoj nedelji grend slem turnira u Melburnu.

-Siguran sam da će biti zvižduka, ali je Novak navikao na to, počeo je Beker.

-Uvek je bio ulični borac, morao je da se bori protiv svih, pa i da pobeđuje publiku. Fascinantno mi je da su ga navijači u Njujorku podržali. Publici će biti teško s njim, ali svakim novim mečom će ga prihvatiti. Činjenica je da će imati tešku prvu nedelju, dodao je Beker.

Beker kaže da je bio na vezi sa Đokovićem.

Novak Djokovic's former coach Boris Becker tells #BBCBreakfast the World Number 1 is 'shell-shocked' after his visa controversy in Australia.



Djokovic was seen training ahead of the Australian Open, after a judge overturned his visa cancellation.https://t.co/f6MIdbXnmX pic.twitter.com/T6KN8KqDuZ