NEMCI SE UKLJUČILI U PRLJAVU KAMPANJU PROTIV ĐOKOVIĆA: Njihovi stručnjaci tvrde da su Novakovi testovi LAŽIRANI!

Viza mu je, uprkos testu koji tvrdi da je preboleo koronu, ukinuta pa vraćena sudskim putem nakon nekoliko dana, ali ni tu nije sve stalo. Ministar imigracije još uvek je može povući i tako mu uništiti priliku da zaigra na omiljenom turniru, koji je osvajao čak devet puta.

Sada svi kroz lupu gledaju najboljeg tenisera sveta, a navodno upitna je i ispravnost njegove Kovid potvrde, odnosno testiranja. Najnoviji dokaz da nešto, po Nemcima, nije u redu s potvrdom srpskog tenisera donosi najugledniji i u svetskim razmerama izuzetno uticajni nemački nedeljnik "Špigl".

U dokumentaciji Zavoda za javno zdravlje Srbije piše kako je Đoković PCR test napravio 16. decembra u 13.05 časova, a taj je test sedam sati kasnije pokazao da je pozitivan na koronavirus. Ipak, nemački list navodi da je sporno to što je u digitalnoj oznaci taj njegov pozitivni rezultat upisan tek 26. decembra u 14.21, a ta bi se oznaka trebala uneti nekoliko minuta nakon što stignu rezultati.

Novak Djoković claims that he tested positive for the coronavirus on Dec. 16. But the digital test result suggests otherwise. ⁦Story in englisch @m_hoppenstedt⁩ ⁦⁦@derspiegel⁩ https://t.co/UIkzoUuIiB