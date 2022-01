ĐOKOVIĆ DANAS NEĆE BITI DEPORTOVAN: Novakovi advokati povukli važan potez

Podsetimo, Đoković je, želeći da osvoji Australijan open 2022, doputovao u Australiju, ali mu je na aerodromu poništena viza, bio je potom zatočen pet dana u imigracionom hotelu jer se čekao ishod sudskog procesa o započetom procesu deportacije, a iako je najbolji teniser sveta uspeo da na Saveznom sudu u Melburnu izbori poništenje "odluke o otkazivanju vize", drama se nastavila.

A nastavila se jer ministar za imigracije u Vladi Australije, po važećem zakonu ima diskreciono pravo da sam, i pored pomenute odluke suda, oduzme Đokoviću vizu i udalji ga iz države. Tim povom su reagovali Novakovi pravni zastupnici.

Otprilike u isto vreme kada se Đoković obratio svetu povodom brojnih vesti o tome da li je ili nije zaražen novim koronavirusom bio u javnosti (priznao je da jeste, nazvavši to greškom), njegovi advokati nisu sedeli skrštenih ruku.

BREAKING: No decision on Djokovic visa today.



“Mr Djokovic’s lawyers have recently provided lengthy further submissions and supporting documentation said to be relevant to the possible cancellation of Mr Djokovic’s visa. This will affect the timeframe.” @9NewsAUS @2GB873