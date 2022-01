'NOVAK JE BIO SAM I PREPUŠTEN SEBI' Teniski trener Kojić za Pink: Nadam se da će on nastupiti na Australian open-u (VIDEO)

Teniski trener Dejan Kojić komentarisao je za Pink situaciju u kojoj se na Otvorenom prvenstvu Australije našao najbolji teniser sveta Novak Đoković.

- Nažalost, još uvek postoji ta mogućnost te neprijatne deportacije Đokovića. Ali samim tim što je Novak postavljen za prvog nosioca na turniru mislim da od toga neće biti ništa. Nadamo se da će on nastupiti na Australian open-u koji počinje 17. januara. Žreb će biti danas u tokou dana, tako da ćemo imati i tu informaciju koja se tiče njegovih mogućih rivala - kaže on.

Ističe da je situaciju u Melburnu i dalje napeta.

- Vidimo da je Novak dobro, da je na teniskom terenu što je najvažnije, i da trenira. Što je svojstveno njemu on iskazuje nezadovoljstvo prema samom sebi zbog dešavna prethodnih dana. Ali dobro, ipak je on šest dana bio u toj neprijatnoj izolaciji, sam i prepušten sebi, bez ikakve mogućnosti za neki trening i slično - naovdi on.

Kojić je ukazao na to da smo svi bili svedoci da je Đoković bio, i još uvek je pod velikim stresom zbog celokupne situacije, ali kako tvrdi, veruje da će srpski teniser uspeti da se izbori sa izazovima i preprekama.