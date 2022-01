USRED HAOSA: Ovako je izgledao trening Novaka Đokovića! (VIDEO)

Australijan open počinje 17. januara, a čak ni danas nije jasno da li će Đoković moći da brani titulu.

Poslednje informacije govore da je istraga protiv Novaka proširena, a da bi novi detalji mogli da naprave ozbiljan problem najboljem srpskom teniseru.

A, dok državom vlada potpuni haos i dok različite reakcije stižu sa svih strana, Đoković je odradio novi trening.

Novak Djokovic is out here on RLA training with 20-year-old Aussie Tristan Schoolkate! #AusOpen pic.twitter.com/mYaM4gvdPM