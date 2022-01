NOVAKA NOĆAS DEPORTUJU IZ AUSTRALIJE?! Šok tvrdnja novinara iz Melburna: SPREMA SE SKANDAL SVETSKIH RAZMERA

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je australijske vlasti na sudu i vraćena mu je viza, međutim po zakonu ove zemlje ministar imigracije ima diskreciono pravo da ga i pored toga deportuje.

To se zna već nekoliko dana, međutim Aleks Houk je do sada odlagao svoju odluku iako je prvobitno trebalo da je saopšti četiri sata nakon presude. Razlog zbog kog se čeka su konsultacije sa premijerom Skotom Morisonom, kao i proširenje istrage o Đokoviću, a sada stižu loše vesti.

Australijski novinar Pol Bonđorno, kolumnista lista "Sunday Paper", objavio je ranije danas na svom Tviter profilu da ima saznanja da će Aleks Houk u četvrtak deportovati Đokovića.

Za sada to nije potvrdio niko od njegovih kolega, ali Bonđorno je dobro poznato ime u Australiji. Iskusni novinar se godinama već bavi političkim temama, a već je pisao o temi deportacije Novaka Đokovića poručivši da je loša stvar što se čitav proces toliko odužio.

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow.