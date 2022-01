'JE**MO AUSTRALIJU 2 GODINE, A SADA ĆEMO I ĐOKOVIĆA? SUPER!' Amerikanac ZAGRMEO: Ovo je lov na veštice!

Saga oko Novaka Đokovića i njegovog učešća na Australijan openu i dalje traje.

Oglasio se američki teniser Tenis Sandgren koga su optuživali da je protiv Novaka, ali on je sada sve to demantovao.

"Sve je to čudno i iza toga stoji politika. Skoro kao lov na veštice. Ne volim da koristim taj izraz, ali tako je. On ne bi bio tamo bez tog izuzeća koja mu je odobrila ta zemlja, a onda dođe drugo telo u toj zemlji i pokušava da dokaže da nema nejednakih aršina, a 2022. je izborna godina tamo... To je onda idealna prilika za pečat, da se kaže ’zavukli smo ga Novaku Đokoviću’. Vas je**mo dve godine, ali ne brinite, je**mo i Đokovića. Super! Sve je čisto, čoveče. Ludo je to što se događa", rekao je je oštro Sandgren

- Ti igrači su pratili pravila, a vi menjate pravila sada, zbog politika. Kad je sudija rekao ’šta je više ovaj čovek mogao da uradi’, to je bio glavni argument. Ako Đokovića deportuju nakon što mu je sudija vratio vizu, jasno je da je to politički. Mislim da u ovom trenutku Australija ne bi trebalo da organizuje grend slem turnir. Kakav je sada rizik Novak Đoković po javno zdravlje? Zašto da se plašimo Novak? Pustite ga - zagrmeo je Tenis Sandgren.